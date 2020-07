TS – Inter, in uscita si cambia strategia: Lautaro resta, si pensa a un’altra cessione eccellente. I candidati sono due

La spinta – anche mediatica – per Lautaro Martinez al Barcellona, negli ultimi tempi, si è allentata. Nel frattempo, si legge qua e là di ipotetici rilanci blaugrana per l’argentino e di contemporanei tentativi per lui da parte del Manchester City che, dopo la sentenza del TAS dell’altro giorno, si è regalato 150 milioni da spendere sul mercato. E l’Inter, in tutto questo, per un attimo tira fiato ma nel frattempo cerca alternative: perché i soldi incassati con Lautaro avrebbero fatto gola, certo, e perché ora – se non sarà Lautaro – occorrerà trovare qualche altra pedina da sacrificare per ottenere liquidità direttamente dal mercato.

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, sono due i nomi che oggi, nell’ottica dell’Inter, potrebbero rappresentare, in futuro, fonte di necessari sacrifici sul mercato. Messo tra parentesi il discorso Eriksen – il tema è complesso e si tratta, in generale, di un caso a parte – tra i probabili partenti eccellenti ci sarebbero i nomi di Milan Skriniar e Marcelo Brozovic. Se non partirà Lautaro Martinez – e l’Inter, in questo senso, pare aver cambiato linea rispetto a qualche settimana fa – uno dei due è fortemente candidato a lasciare il club nerazzurro. Il difensore centrale, con la linea a tre contiana, non ha mai fatto pace: e potrebbe partire per non meno di 60 milioni di euro. In alternativa, ci sarebbe il nome del centrocampista croato: di lui, nei giorni scorsi, si è parlato per i guai con l’auto, ma anche per un rendimento che – alla ripartenza – è parso a molti sottotono e che potrebbe indurre qualcuno, dalle parti di via della Liberazione, a ragionare su di lui in ottica cessione.

