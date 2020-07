Dall’Inghilterra- L’Inter concede un altro anno di prestito al Newcastle per Lazaro, ma ad una condizione

Nonostante i pochi minuti nei campi inglesi, il manager del Newcastle Steve Bruce aveva aperto ad una permanenza di Valentino Lazaro al Newcastle per un’altra stagione. Oggi, secondo quanto riportato da The Shields Gazette, portale britannico vicino ai bianconeri, l’Inter avrebbe aperto a questo scenario di mercato, ma ponendo una condizione decisamente importante.

Antonio Conte, infatti, dopo averlo voluto la scorsa estate, ha deciso di rinunciare a Valentino Lazaro, lasciandolo in Inghilterra un altro anno in prestito; la discriminante, però, questa volta, è che non ci sarà un ritorno a Milano per lui nell’estate 2021: l’austriaco tornerà in prestito al Newcastle, ma con obbligo di riscatto fissato a 22 milioni di euro.

