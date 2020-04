Inter, Lazaro tra difficoltà e futuro: “Al Newcastle stipendi tagliati senza condizioni. Futuro al Lipsia? Non so cosa succederà”

Nel corso di un’intervista concessa a Sport Bild, l’ex nerazzurro Valentino Lazaro, oggi in prestito al Newcastle, ha parlato della situazione complicata che sta vivendo in Inghilterra e dei possibili incroci di mercato del futuro, tra l’offerta del Lipsia ed il ritorno all’Inter.

NEWCASTLE IN EMERGENZA – “Il club si è rivolto nei nostri confronti senza condizioni e ci ha chiesto il 30% del nostro stipendio. Due giorni dopo eravamo già stati messi alla gogna: è stato qualcosa di improvviso, mi sono sentito come se avessi una pistola puntata al petto. Tutti noi vogliamo fare qualcosa per il sociale, ma per una buona causa. Preferiamo devolvere i nostri soldi direttamente ai negozi locali ed agli ospedali e fare qualcosa di positivo”.

DIFFICOLTÀ ECONOMICHE – “La mancanza di fondi per i dipendenti del club dovrebbe essere compensata direttamente dalla società, dal nostro punto di vista. Noi però forniamo parte dei nostri stipendi settimanali ed anche i calciatori di altri club lo fanno. Senza dimenticare che le tasse sugli stipendi onerosi sono importanti per il sistema sanitario inglese”.

LIPSIA E INTER – “Non è un segreto il fatto che abbia incontrato Julian Nagelsmann e Markus Krosche del Lipsia prima del trasferimento al Newcastle. Mi piace molto la loro filosofia ed ho detto loro di no a malincuore. Volevo giocare in Inghilterra una volta e la realtà del Newcastle mi è sembrata molto bella. Chissà cosa succederà in estate: ho ancora un contratto di quattro anni con l’Inter”.



