Pedullà – L’Inter strappa la concorrenza del Valencia per Males, classe 2001 del Lucerna

Colpi per puntare in alto, ma anche operazioni mirate per il futuro: si potrebbe sintetizzare così il mercato nerazzurro, che si arricchisce di un ulteriore elemento. Come riportato dall’esperto di calciomercato di Sportitalia Alfredo Pedullà su Twitter, l’Inter ha infatti concluso l’operazione per Darian Males, classe 2001 del Lucerna; i nerazzurri sono riusciti a battere la concorrenza del Valencia, anch’esso sul giocatore.

L’operazione, la cui cifra si aggira attorno ai quattro milioni di euro, dovrebbe essere in sinergia con il Parma; molto probabile, dunque, che lo svizzero possa maturare ulteriormente con la squadra di D’Aversa.

