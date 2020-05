Inter, Mertens ha informato il Napoli: De Laurentiis ha pochi giorni per rilanciare

Emergono nuovi dettagli in merito all’affare condotto dall’Inter per Dries Mertens. Il giocatore, in scadenza di contratto con il Napoli, è finito nel mirino dei nerazzurri che lavorano al grande colpo a costo zero. Gli ultimi aggiornamenti del giornalista Ciro Venerato a CalcioNapoli24 raccontano della scelta del belga che ha informato la società partenopea dell’offerta presentata dalla Beneamata. Il club di De Laurentiis ha apprezzato l’onestà del giocatore ma avrà a disposizione solo pochi giorni per provare a rilanciare, tentando così il sorpasso sull’Inter che resta in pole position.

Biennale da 5 milioni a stagione per Dries Mertens da parte dei nerazzurri ed un contratto biennale con opzione per un terzo anno ed un bonus alla firma da 3 milioni. Inoltre, come rivelato nelle scorse ore, l’Inter avrebbe anche scelto di inserire un possibile futuro in Cina per il belga, tentato dalla proposta interista. Entro una settimana, il Napoli dovrà provare a rilanciare per l’attaccante classe ’87, corteggiato dalla Beneamata per il grande colpo nel reparto avanzato di Conte.



