Inter-Messi, El Chiringuito Tv: “Tutto vero: stipendio astronomico! Suning ha un piano”. Cifre esorbitanti

La notizia è forse un po’ strillata, ma è il peso specifico della stessa a portare a strillarla: quello che conta – o dovrebbe contare – è la fonte, che pare recentemente affidabile. Arriva da El Chiringuito TV, un network televisivo spagnolo che – nel passato più o meno recente – aveva già dato in anteprima la notizia di Cristiano Ronaldo alla Juventus, o quella di Achraf Hakimi all’Inter. Il che non significa che Lionel Messi firmerà certamente con l’Inter: ma, appunto, che da El Chiringuito TV danno l’Inter molto intenzionata a giocarsi tutte le carte per portare la Pulce a Milano nella prossima sessione di mercato. E la notizia, per il momento, è questa.

A parlarne, in diretta sul sopra menzionato canale, è Josep Pedrerol, giornalista di punta dell’emittente. Il quale, in diretta, ha fatto il punto sulla situazione: “L’Inter si è impegnata a mettere sotto contratto Messi – ha dichiarato Pedrerol – L’Inter vuole Messi, e questo è un problema per il Barcellona. I proprietari cinesi hanno molti soldi per Messi: 260 milioni per quattro stagioni. L’Inter ha pianificato un progetto intorno a lui e a Milano pensano di poter convincere il calciatore. L’attaccante non ha rinnovato col Barcellona: la sua relazione con Bartomeu è pessima e non si sente coinvolto”. Il che è un po’ quello che si va ripetendo sulla stampa italiana da qualche giorno. Due indizi non fanno una prova, ma più conferme avvalorano una pista che, se sia destinata a concludersi positivamente per i nerazzurri, lo dirà solo il tempo.

