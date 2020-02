Inter-Milan, è sempre derby: Marotta e Boban seguono da vicino Scamacca

Il Derby non finisce mai. Dal campo si è passati rapidamente al mercato e la dirigenza dell’Inter è pronta a contendere al Milan l’attaccante dell’Ascoli Gianluca Scamacca. Il centravanti è di proprietà del Sassuolo, una delle società “fucine” di tanti giovani interessanti. Scamacca, in questa stagione viaggia a 15 gol stagionali tra campionato e Coppa Italia, con 23 presenze totali: una rete ogni 164 minuti per l’attaccante classe 1999 cresciuto nelle giovanili di Lazio e Roma.

Il giovane attaccante romano resterà in prestito all’Ascoli fino a giugno, prima di rientrare in Emilia Romagna da De Zerbi. Secondo quanto è stato riportato da Tuttob.com, osservatori di Inter e Milan sarebbero stati avvistati sulle tribune del Del Duca, proprio in occasione della sfida tra l’Ascoli e la Juve Stabia terminata 2-2 e che ha visto Scamacca siglare anche un gol.

Boban e Marotta sono pronti a duellare in vista del mercato estivo, una sessione che si preannuncia scoppiettante.

