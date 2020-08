GdS – Inter, sorpasso sul Milan per Milenkovic: se parte uno tra Godin e Skriniar…

L’asse Milano-Firenze si arricchisce di una trama dalla doppia tinta, sia rossonera che nerazzurra: Nikola Milenkovic, difensore serbo della Fiorentina, sarebbe entrato nel mirino sia del Milan che dell’Inter, che cerca sul mercato un centrale per la retroguardia del futuro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra avrebbe superato quella dei rivali concittadini.

Nonostante la Fiorentina lo ritenga incedibile, per un’offerta sostanziosa può lasciare la Toscana; il Milan vorrebbe aggiudicarselo, ma al momento non dispone delle risorse economiche necessarie. L’Inter, invece, negli ultimi giorni avrebbe avuto numerosi contatti concreti con l’entourage del giocatore: nel caso in cui dovesse partire uno tra Skriniar e Godin, infatti, Milenkovic diventerebbe un obiettivo reale, così come Kumbulla.

L’ostacolo sono i 40 milioni richiesti dai viola, ma Zhang vanta un ottimo rapporto con il patron della Fiorentina, Rocco Commisso. Possibile, dunque, abbassare le pretese con l’inserimento di una contropartita (Dalbert, ad esempio); Milenkovic, comunque, sembra destinato a cambiare aria: la difesa a 3 di Antonio Conte, viste le sue caratteristiche, potrebbe essere l’ideale.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<