CdS – Inter, in arrivo un Nainggolan-bis? La società chiede a Conte di pensarci su

La richiesta per il centrocampo è pressapoco la medesima da diverso tempo, probabilmente fin dall’estate scorsa. Antonio Conte vuole un giocatore roccioso e di personalità in mezzo al campo, con il profilo ideale che sembra individuare Arturo Vidal; se per il cileno non si riuscisse a concludere, però, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter potrebbe pensare ad un Nainggolan-bis.

La società nerazzurra, infatti, impegnata su diversi fronti per il mercato in entrata, potrebbe virare sulla scorciatoia che porta al belga, piuttosto di intraprendere l’impervio percorso che conduce al cileno del Barcellona. Per questo motivo, è stato chiesto ad Antonio Conte di rivalutare l’inserimento dell’ex Roma nelle rotazioni a centrocampo per la prossima stagione.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!