GdS – Inter, nodo prestiti: solo Nainggolan ha chance di permanenza a Milano?

La Gazzetta dello Sport ha analizzato la situazione prestiti in casa Inter, nodo chiave per il mercato della società nerazzurra. Dopo essere riusciti a vendere definitivamente Mauro Icardi, i meneghini hanno l’arduo compito di risolvere le posizioni dei vari Ivan Perisic, Joao Mario, Valentino Lazaro e Dalbert, oltre che quella di Radja Nainggolan.

Il belga, però, sembra l’unico che potrebbe giocarsi le chance per una permanenza nella Milano nerazzurra, come si può leggere tra le righe nelle dichiarazioni del ds del Cagliari Carta. Se per Dalbert è probabile un rinnovo di prestiti (Biraghi rimarrebbe in nerazzurro), gli altri tre sono destinati a partire; per Lazaro, in particolare, è calda la pista Bundesliga.

