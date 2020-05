Dalla Francia – Inter e Paris Saint-Germain stanno già trattando il prezzo di Icardi: si va verso lo sconto, le cifre in ballo

La cronaca degli ultimi giorni – sull’asse Milano–Parigi, oggetto Mauro Icardi – parla di un Paris Saint-Germain che ha già cercato a più riprese lo sconto per l’argentino (il riscatto, oggi, è fissato a 70 milioni): la cronaca, sempre, parla di un’Inter all’altro capo del filo abbastanza rigida sulle proprie posizioni, ma è chiaro che se entro il 31 maggio non si dovesse giungere a un accordo – scenario, questo, verificabilissimo – si dovrà ricominciare daccapo, il prezzo del riscatto andrà nuovamente ridiscusso. Al ribasso.

Lo scenario, nei suoi snodi fondamentali, è più che mai chiaro: il Paris Saint-Germain ha tutto l’interesse a riscattare Mauro Icardi, e l’Inter ha tutto l’interesse a cederlo definitivamente. Ma è evidente che, ad oggi, il Paris Saint-Germain non possa spendere 70 milioni di euro per un calciatore: la crisi da post-lockdown ha colpito – o colpirà – tutti i club, anche quelli più facoltosi come quello parigino. Motivo per cui ridiscutere il prezzo di Icardi, abbassandolo intorno ai 55-60 milioni di euro, potrebbe essere la chiave di volta per sbloccare la situazione.

Secondo quanto riportato dal quotidiano francese L’Equipe, invero, i discorsi in questo senso tra Inter e Paris Saint-Germain sarebbero già cominciati: entrambe le società sono consapevoli che sarà impossibile giungere a un accordo entro il 31 marzo, e intanto si portano avanti sui tempi. Si lavora per accontentare anche il calciatore: la nuova villa acquistata da Icardi a Milano non è preludio di nulla che abbia a che vedere con l’Inter. L’unica pista da seguire è quella telefonica, tra Parigi e Milano, tra Milano e Parigi: a caccia della cifra giusta che faccia svoltare l’affare.

