Mercato – Non solo Cavani, Inter-PSG asse caldo. C’è anche Kurzawa in scadenza, ma il preferito di Conte è un altro

La cosa è stata sottolineata anche nei giorni scorsi. La linea Milano–Parigi – o meglio, Parigi-Milano – è calda. Lo è anzitutto per quello che riguarda Edinson Cavani, attaccante del Paris Saint-Germain che Antonio Conte vede come sostituto ideale di Lautaro Martinez – probabilmente diretto verso Barcellona – nonché come compagno di Romelu Lukaku nel tandem offensivo dell’Inter che sarà. Si è già scritto diffusamente come l’Inter sia intenzionata a offrire all’uruguaiano un contratto medio-lungo, un triennale, per convincerlo definitivamente ad accettare il corteggiamento di Conte.

Ma dal fronte Parigi, questa, non è la sola novità. A renderne conto, attraverso il suo profilo Twitter, è il giornalista di Rai Sport Paolo Paganini, che aggiunge informazioni anche su un altro nome del PSG in orbita Inter. Si tratta di Layvin Kurzawa, che con i parigini va in scadenza di contratto – esattamente come Cavani – e che rappresenta un’occasione d’oro: anche se, in quel ruolo, il preferito di Conte è e rimane Emerson Palmieri, del Chelsea, che Conte ha allenato per alcuni mesi nei Blues e che ora riabbraccerebbe – protocolli anti-virus permettendo – ben volentieri.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!