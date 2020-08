Inter, Radio Radio sgancia la bomba: “Offerti 50 milioni di euro per Zaniolo!”. La risposta della Roma

Il mercato dell’Inter entra nel vivo e i nomi che ruotano attorno ai nerazzurri sono diversi. Marotta sta lavorando per regalare ad Antonio Conte dei tasselli importanti, volti a migliorare la rosa in vista della prossima stagione. Per quanto riguarda le entrate, ci sarebbe una novità importante. Secondo quanto riportato da Radio Radio, infatti, il club di Suning avrebbe materializzato l’interesse per Nicolò Zaniolo, formulando un’offerta concreta alla Roma.

Secondo la trasmissione radiofonica, l’Inter avrebbe messo sul piatto 50 milioni di euro alla società, più 5 l’anno al calciatore per portarlo a Milano. I giallorossi, tuttavia, hanno alzato il muro, forti della volontà del centrocampista classe ’99 di rimanere della capitale. Anche la Juventus è interessata al gioiello azzurro e avrebbe offerto 20 milioni di euro più tre giocatori, ottenendo, però, la stessa risposta negativa dalla Roma.

>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<