Inter, si lavora ai rinnovi: dai portieri a Borja Valero, passando per Candreva e D’Ambrosio

L’Inter lavora al futuro, partendo principalmente dagli uomini di cui può già disporre la rosa di Antonio Conte. Senza esporsi in primo momento sul mercato in entrata, dunque, l’obiettivo della dirigenza nerazzurra è quello di confermare diversi elementi: per questo motivo, come riportato da Nicolò Schira su Twitter, sono in dirittura di arrivo i rinnovi con Padelli, Handanovic, Borja Valero, D’Ambrosio e Candreva.

Se il secondo portiere e l’ex Fiorentina firmeranno un annuale, per D’Ambrosio, Candreva ed Handanovic è previsto un prolungamento fino al 2022.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<