Inter, salgono le quotazioni di Cavani: no all’Atletico e prime prove di contratto

Da occasione a priorità. Salgono le quotazioni di Edinson Cavani in ottica Inter. Dopo aver perso contatto con Mertens, promesso sposo del Napoli in ottica rinnovo, i nerazzurri hanno scelto di concentrare i propri sforzi sull’uruguaiano. L’edizione odierna di SportMediaset traccia il punto della situazione in merito all’attaccante ex Palermo e Napoli, considerato come un vero e proprio obiettivo di mercato per la Beneamata.

Edinson Cavani sale nella classifica delle valutazioni dei nerazzurri anche perché, come raccontato da SportMediaset, investire su giocatori a parametro zero è una priorità del club. E dunque, da possibilità dell’ultimo minuto, quella dell’uruguaiano si è trasformata in pista sensibile, con le parti che hanno cominciato a sondare il terreno per provare a raggiungere un’intesa economica in termini di ingaggio. In Francia, al PSG Cavani guadagna 12 milioni di euro, con il giocatore che al momento chiede almeno un biennale da 8 milioni a stagione. Il dettaglio in più che lo rende maggiormente appetibile è legato al fatto che, secondo quanto raccolto dall’emittente tv, Cavani sembrerebbe essersi liberato dalla parola data all’Atletico Madrid lo scorso gennaio in ottica estiva. Le condizioni per provarci ci sono: ora toccherà all’Inter tracciare il piano per l’assalto al bomber uruguaiano.

