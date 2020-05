Inter, senti Galante: “Lautaro non si vende! Con Lukaku vedrei bene Immobile”

Oggi sono arrivate le parole direttamente Quique Setién: quella del Barcellona per Lautaro Martinez sembra quasi un’ossessione. L’Inter però ha già dimostrato di rispondere a tono colpo su colpo, non cedendo di un millimetro e facendo sapere più volte di non avere alcuna intenzione di cedere il Toro, se non pagando la clausola di 111 milioni di euro.

Sul futuro dell’attaccante argentino ha parlato ai microfoni di SportMediaet l’ex difensore nerazzurro Fabio Galante: “Non può permettersi di vendere un giocatore così forte come Lautaro Martinez. Insieme a Lukaku hanno fatto 40 gol ed è fortissimo. Va tenuto a prescindere dal valore economico e da quello che succederà dopo l’emergenza Covid-19. Sostituto? Si parla di Aubameyang che è un giocatore straordinario, ma a me piace molto Immobile. Lazio permettendo con Lukaku sarebbero una coppia incredibile”.



