Inter, senti Momblano: “Conte verrà mandato via a fine stagione. Allegri? Con Marotta è possibile”

L’Inter è chiamata alla vittoria contro la Fiorentina, per tornare al secondo posto dopo il momentaneo sorpasso dell’Atalanta. Oltre al campo, però, i nerazzurri sono impegnati anche sul mercato, con Ausilio e Marotta che sono sempre in cerca di grandi colpi. Di questo e molto altro ha parlato Luca Momblano, noto giornalista sportivo. Raggiunto dai microfoni di calciomercato.it, ha fatto il punto della situazione sulla stagione dei nerazzurri.

DUBBIO CONTE – “La situazione all’Inter ad oggi non è molto chiara, è difficile pronosticare cosa accadrà. Zhang è in Cina da quattro mesi e credo che per lui il capitolo Conte sia già terminato. Credo che il tecnico sia in rotta con una parte dell’ambiente nerazzurro. Tutto si deciderà prima dell’esito dell’Europa League”.

MAROTTA – “La sua posizione non è del tutto salda. Al momento, però, è la persona più vicina a presidente nerazzurro, anche per la questione della lingua. Lui ha voluto fortemente Conte all’Inter, ma ora le cose potrebbero cambiare”.

SUGGESTIONE ALLEGRI – “Il binomio Allegri-Marotta ci sta, ma credo che stavolta sia Zhang a decidere. Potrebbe anche optare per un tecnico straniero, dato che l’Inter ha una grande tradizione di allenatori stranieri”.

