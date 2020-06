Inter, senti Muslera: “Godin deve giocare di più, è preoccupato. Cavani? Troverà un grande club”

L’Inter sta valutando tutte le mosse da fare in vista della prossima finestra di mercato, e i nomi in ballo sono diversi. Sia in entrata che in uscita, Marotta e Ausilio stanno cercando le condizioni giuste per migliorare la rosa da mettere a disposizione di Antonio Conte. A parlare di mercato, ci ha pensato Fernando Muslera, ex portiere della Lazio. Raggiunto dai microfoni di Tirando Paredes, l’uruguaiano ha fatto chiarezza sul futuro di due suoi connazionali, cioè Diego Godin ed Edinson Cavani.

Ecco le parole di Muslera: “Non conosco bene il momento che Godin sta attraversando all’Inter, ma chiaramente è preoccupato. Diego è un baluardo della Nazionale e ha bisogno di giocare, sono sicuro che questa situazione si risolverà a breve. Con Cavani non ho parlato del suo futuro. Non ho dubbi che troverà presto una grande squadra nella quale dimostrare tutto il suo valore.”



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!