Inter, senti Rocha (ex Panathinaikos): “Vagiannidis ha fatto una scelta coraggiosa. Avrà un bel futuro”

Georgios Vagiannidis è stato il primo acquisto dell’Inter, dopo essersi svincolato dal Panathinaikos. Gli uomini di mercato nerazzurro hanno lavorato a lungo per strapparlo alla concorrenza e il giocatore è ora a Milano ed è pronto per la nuova avventura. Di lui ha parlato una leggenda del club greco, cioè Juan Ramon Rocha, raggiunto dai microfoni di panathinaikos24.gr. L’ex calciatore argentino ha premiato il coraggio di Vagiannidis di andare a giocare in un club importante come l’Inter, nonostante la sua giovane età.

Ecco le sue parole: “Il suo passaggio in nerazzurro non è un rischio. Il valore commerciale è diverso dal valore calcistico del calciatore. In ogni caso, Vagiannidis ha giocato due partite con la maglia del Panathinaikos e riceverà tanti soldi dal club italiano. Ci vuole coraggio per fare quel passo e ovviamente è molto difficile giocare nella prima squadra dell’Inter. La verità è che va in un paese che è 200 livelli sopra la Grecia. Se questo ragazzo ha la forza di resistere alla pressione e tutto il resto, allora otterrà ottimi risultati”.



