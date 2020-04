Inter, Skriniar non si muove: la pista City si complica, niente follie dalla Premier

Il Manchester City non perde di vista Milan Skriniar. Lo slovacco è sempre al centro delle riflessioni di mercato del club inglese, con Guardiola stregato dal centrale nerazzurro pronto a strapparlo dalle grinfie di Conte. Come raccontato da Calciomercato.com, già nel corso della scorsa estate la società interista lo considerava incedibile ed oggi, a distanza di diversi mesi, la situazione resta inalterata.

Skriniar si è adattato col tempo agli schemi ed alle idee tattiche di Antonio Conte ma resta tra le pedine più importanti della difesa interista della prossima stagione. Occhio però alle offerte pazze, perché il suo futuro può cambiare in caso di arrivo di richieste superiori ai 70 milioni di euro anche se, in realtà, la situazione vissuta dal Manchester City non sembra poter annunciare questo tipo di scenari. Entrate inferiori in arrivo per le casse dei Citizens con l’esclusione dalle coppe che rischiano di complicare i piani di mercato di Guardiola: con questi presupposti, Skriniar non si muove da Milano.

