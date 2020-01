Mercato – Inter, chieste informazioni per Slimani: maxi-reazione a catena a poche ore dalla chiusura. La situazione

Solo un quotidiano italiano, questa mattina, l’ha salvato: per il resto, la prestazione di ieri sera di Alexis Sanchez contro la Fiorentina l’hanno vista tutti, e tutti hanno potuto rendersi conto dello stato di forma (deficitario) dell’attaccante dell’Inter, che – ricordiamo – ha già saltato metà stagione per infortunio. E mentre vanno addensandosi le nubi attorno al futuro del cileno – Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, squadra proprietaria del cartellino di Sanchez, ha già fatto sapere pubblicamente che il giocatore a giugno tornerà a Old Trafford – i segnali mandati ieri sera a San Siro potrebbero mettere i nerazzurri nelle condizioni di innescare, a stretto giro, un intrigo di mercato da perderci la testa, e questo a meno di ventiquattr’ore dalla chiusura della sessione invernale di trasferimenti.

L’antefatto: l’Inter – nonostante una certa risicatezza numerica nel reparto avanzato – pareva aver lasciato tramontare l’ipotesi Giroud per gennaio, dando fiducia, tra le alternative in attacco, al giovanissimo Esposito e, appunto, a Sanchez. Chiaro che, ora, sfumato Giroud e valutato Sanchez, qualche piano dovrà essere rivisto. E infatti, secondo gianlucadimarzio.com, l’Inter qualche mossa l’avrebbe già fatta: si sarebbe attivata, segnatamente, col Monaco, per chiedere informazioni su Islam Slimani, attaccante algerino in prestito nel Principato dal Leicester City: l’intrigo – attenzione, ora – parte qui.

Sì, perché – benché il Monaco abbia dato l’ok a privarsi del calciatore nella corrente sessione di mercato – il Leicester, club proprietario del cartellino, sarebbe facendo muro, chiedendo condizioni relativamente stringenti: normale che – a questo punto – il gioco diventerà anzitutto un gioco di diplomazie, con gli uomini mercato pronti ad inquadrare i tasselli giusti al posto giusto. Poi, appunto, c’è la reazione a catena delle ultimissime ore di mercato: il Monaco – per tutelarsi dalla possibile partenza di Slimani – bussa in casa Roma per Nikola Kalinic, e la Roma, a sua volta, guarda tra le fila del Genoa per Andrea Favilli. Tutto questo, a poco più che 21 ore alla fine del mercato.

