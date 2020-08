ESPN – L’Inter sulle tracce di ter Stegen: anche il Chelsea sul portiere del Barcellona

ESPN riporta un’indiscrezione di mercato alquanto interessante per il futuro e la salvaguardia dei pali nerazzurri: per il post-Handanovic, l’Inter starebbe pensando a Marc-Andre ter Stegen, saracinesca del Barcellona. Sul portiere tedesco, sempre più vicino a sostituire definitivamente Neuer in Nazionale, ci sarebbe anche il Chelsea.

Frank Lampard, infatti, avrebbe totalmente perso fiducia in Kepa, con la diretta conseguenza della ricerca di un sostituto sul mercato. L’Inter, invece, avrebbe preso contatti con l’entourage del giocatore per l’estate 2021, quando Handanovic avrà spento 37 candeline: ter Stegen va in scadenza nel giugno 2022, il Barcellona potrebbe non avere la facoltà di tirare alla lunga sul prezzo.

