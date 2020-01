SI – Inter-Tottenham, c’è il contatto per Eriksen! Possibile un viaggio dell’agente a Milano: lo scenario

Motivi per girarci intorno non ce ne sono più, dovesse essere confermata l’indiscrezione che – in serata – è partita dagli studi di Sportitalia. L’Inter e il Tottenham hanno preso contatti, e l’oggetto delle telefonate in questione non necessita neanche di essere specificato: è danese, probabilmente se n’è già parlato in questi giorni: è Christian Eriksen. E insomma: l’interesse (dei nerazzurri) c’era e c’è, e questo è chiaro ormai da giorni. Ora i contatti, che sottendono un significato facilmente decrittabile, addirittura inconfondibile: e cioè che i nerazzurri, a Eriksen, pensano già per l’immediato, e non solo per giugno.

Questo, almeno, è vero con qualche spigolatura: perché c’è il contatto, c’è il sondaggio a calare un investimento già nelle settimane del calciomercato invernale (anche perché per giugno non ne sarebbero richiesti, essendo Eriksen in scadenza a giugno con gli Spurs), ma – attenzione – resta anche il fatto che sia Arturo Vidal la vera priorità nerazzurra per il centrocampo da rattoppare a gennaio. Eriksen è un satellite che orbita vieppiù vorticosamente, e non è escluso un viaggio dell’agente del calciatore nei prossimi giorni a Milano. Per verificare, per discutere, per gettare qualche base. Per il momento. Ma l’Inter tiene entrambi i forni aperti.

