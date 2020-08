GdS – Partita a scacchi tra Inter e Tottenham: in stand-by lo scambio Skriniar-Ndombele

Si defila un confronto silenzioso e snervante, sulla tratta Milano-Londra, rispettivamente sulla sponda nerazzurra del Naviglio e su quella Spurs del Tamigi: Inter e Tottenham, infatti, non muovono ancora le pedine per una delle operazioni più importanti nell’avvenire delle due società, lo scambio tra Milan Skriniar e Tanguy Ndombele.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, nonostante possa giovare ad entrambe, nessuna delle due vuole fare il primo passo, probabilmente per non compromettere un accordo verbale già formalmente avvenuto in passato. Per le volontà dei rispettivi allenatori e per la stabilità dei bilanci, si tratterebbe di un affare che metterebbe d’accordo tutti: per vedere Skriniar in Premier League e Ndombele in Serie A, però, si dovrà aspettare ancora diverso tempo.

