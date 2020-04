Inter, tutti pazzi per Brozovic: le big d’Europa studiano il grande colpo

Al centro delle riflessioni di mercato delle grandi d’Europa in vista della prossima estate. Ci sono tutte le big in corsa per Marcelo Brozovic. Mundo Deportivo infatti ha scelto di riportare una notizia lanciata da Sportske Novosti, quotidiano croato, in merito all’interesse di alcune tra le migliori formazioni europee in corsa per il calciatore dell’Inter.

Ci sono infatti Real Madrid, Paris Saint-Germain, Barcellona ed anche il Bayern Monaco tra le corteggiatrici di Brozovic, 27 anni ed un contratto in scadenza nel 2022. Nei giorni scorsi dagli ambienti nerazzurri sono filtrate parole di ottimismo in merito al rinnovo e all’annullamento della clausola da 60 milioni che rischia di allontanarlo dalla Beneamata. Una minaccia in più per i nerazzurri, protagonisti delle discussioni di mercato con i blaugrana in chiave Lautaro Martinez. Ora però spunta anche il nome di Marcelo Brozovic, al centro dei piani dell’Inter ma anche dei rumors delle grandi d’Europa.

