Inter, una concorrente in meno per Cavani. Venerato: “Napoli? Non rientra nei piani”

Una voce di mercato che si fa sempre più insistente, pronta ad accarezzare l’animo dei tifosi dell’Inter. Edinson Cavani è molto più di un sogno di mercato ed è stato accostato ai colori nerazzurri solo nei giorni scorsi. Un nome che ha scritto pagine importanti di storia in Serie A e che si prepara a lasciare il Paris Saint-Germain, essendo ormai arrivato a fine contratto.

Nelle ultime ore si è parlato anche del Napoli come possibile concorrente dei nerazzurri. A smentire tutto però ci ha pensato l’esperto di mercato Ciro Venerato direttamente dai microfoni di CalcioNapoli24: “Cavani non sarà un nuovo giocatore del Napoli. Il Matador non rientra nei piani del club partenopeo: ingaggio ed età lontani anni luce dai parametri economici dettati da De Laurentiis. Dirigenti irritati, ci risulta, per una fuga di notizie poco attinenti la realtà. Cavani non rientra nei piani estivi”. Una concorrente in meno con cui gareggiare dunque per l’Inter: gli azzurri si estromettono dalla corsa all’ex Palermo che, proprio al San Paolo, ha scritto un gran pezzo di storia.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!