Mercato – L’Inter si muove per il dopo Handanovic: oltre a Musso e Radu, piace un profilo dalla Spagna

La carta d’identità di Samir Handanovic parla chiaro: anni 35. L’Inter non ha mai messo in discussione le sue abilità tra i pali, ma, anche in vista dei prossimi anni, è giunta l’ora di cercare il portiere del futuro. Beppe Marotta ha così messo gli occhi su Unai Simón, ventiduenne portiere dell’Athletic Bilbao già corteggiato dai principali club europei.

Secondo Fichajes.com, sulla rivelazione della Liga c’è anche l’Inter, pronta ad accaparrarsi le prestazioni del portiere titolare della Spagna Under 21. Autore questa stagione di 27 presenze con soli 22 gol subiti, Simón è stato in grado di mantenere la porta inviolata in 12 incontri dimostrando tutto il suo valore con un’ottima media anche come para rigori: in carriera ne ha parati ben 3 su 11.

Stando al sopra citato sito, Marotta sa che Handanovic si appresta all’ultimo anno come estremo difensore dell’Inter: oltre A Musso, Gollini e il rientrante dal prestito Radu anche Simón entra di forza tra i candidati per diventare il portiere del futuro. La sua valutazione è di circa 16 milioni e trattare con l’Athletic Bilbao non è mai facile: l’Inter è avvisata.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!