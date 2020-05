Mercato – Inter, Vidal si allontana? Le parole di Ausilio a Sky: “Non è una priorità, abbiamo Barella, Sensi ed Eriksen”

Sarà tattica, dialettica da calciomercato non ancora cominciato e molto più lontano del solito dal cominciare: ma Piero Ausilio, nell’intervista rilasciata oggi a Sky, ha chiuso totalmente per Timo Werner, mentre sul resto – inclusi Cavani, Tonali e soprattutto Arturo Vidal – non si è sbilanciato in niente: o forse sì, forse si è sbilanciato, ma più dalla parte del “no” che del “sì”. Sarà tattica, appunto: ma la notizia mediatica di oggi dell’Inter potrebbe consistere, alla fine, in un’intervista quasi da porte in faccia. E puntando la lente proprio sulla situazione del centrocampista cileno del Barcellona, il direttore sportivo nerazzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti.

“In questo momento non è un’opportunità – ha detto Ausilio, parlando di Vidal – Il nostro centrocampo è forte e vogliamo migliorarlo attraverso la crescita di talenti come Barella e Sensi. Senza dimenticare che poi c’è Eriksen che ha solo bisogno di tempo per ambientarsi al meglio. Io non ho mai visto nessun giocatore pur fortissimo che arriva nel campionato italiano e si ambienta subito”. Parole che, nel lessico del calciomercato, non rappresenteranno una chiusura definitiva: ma che di certo, oggi, non aprono a nulla.

