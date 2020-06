Mercato – Inter, non si molla per Izzo del Torino: spunta una nuova possibile contropartita dopo il ‘no’ di Gagliardini

La partita si giocherà molto probabilmente qui, sulle contropartite. Perché l’Inter – a sottolinearlo, oggi, è il sito TorinoGranata.it – è ancora molto interessata ad Armando Izzo del Torino, dopo i boccheggiamenti dei mesi scorsi, specie nel periodo pre-lockdown. L’interesse, ora, non è calato: ma ci sono dei tasselli che vanno sistemati. A partire, appunto, dalle contropartite: per le quali i nerazzurri stanno cercando la giusta quadra, prima di muoversi e battere la pista con decisione. Il primo nome era quello di Roberto Gagliardini, che vuole rimanere all’Inter e che in ogni caso ha rifiutato il progetto Torino: per lui si era fatto il nome dell’Atalanta, ma quello che è certo è che, ad oggi, non accetterà il trasferimento in granata.

L’altro nome, più giovane e sulla carta allettante, sarebbe quello di Andrea Pinamonti: la punta 21enne ora in prestito al Genoa dal club nerazzurro potrebbe ora accasarsi a Torino, anche se questa volta pare essere proprio Urbano Cairo a non essere particolarmente interessato all’attaccante di proprietà dell’Inter. Cairo che, nel frattempo, il prezzo intero per Izzo lo ha già fissato, e non pare particolarmente disposto a transigere: 25 milioni di euro, prendere o lasciare. Oppure trattare: con contropartite che mettano d’accordo un po’ tutti.

