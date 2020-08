CM.com – Izzo è sul mercato, ma nessuno bussa alla porta del Torino

Armando Izzo, vuoi per la necessità dei granata di monetizzare e vuoi per il pensiero di Marco Giampaolo nei suoi confronti, è stato messo sul mercato dal Torino. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, però, per l’ex difensore del Genoa non sarebbe ancora arrivata alcuna offerta di rilievo.

Le squadre interessate al difensore centrale, che vanta anche 3 presenze con la maglia della Nazionale, non si sono ancora fatte avanti con un’offerta ufficiale: Inter, Fiorentina, Siviglia ed Atalanta, infatti, avrebbero solamente chiesto informazioni.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<