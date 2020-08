Joao Mario, spunta l’ipotesi Bundesliga? Non solo il Benfica su di lui

Negli ultimi giorni si era parlato di un suo approdo nella Penisola Iberica: che fosse un ritorno in patria, al Benfica, o una nuova esperienza ne La Liga, questo non è dato saperlo. Ora, però, spuntano altre contendenti per il futuro di Joao Mario.

Secondo quanto riportato da Gianluca Longari di Sportitalia su Twitter, per il lusitano si potrebbe aprire la porta che conduce in Bundesliga, dove quest’anno il suo connazionale Andre Silva ha fatto molto bene con la maglia dell’Eintracht Francoforte. In questa sessione di mercato, inoltre, un altro nerazzurro si è spostato in Germania: si tratta di Valentino Lazaro, accasatosi al Borussia Mönchengladbach.

