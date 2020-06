Inter, l’entourage di Junior Firpo assicura: “È concentrato sul finale di stagione, vuole convincere Setién”

Junior Firpo è da settimane uno dei nomi che circolano in orbita Inter e che potrebbero rientrare nella trattativa Lautaro Martinez. Il terzino sinistro di spinta, da quando è arrivato Quique Setién al Barcellona, è entrato nelle rotazioni della squadra. Lo stesso tecnico infatti lo aveva fatto esordire e giocare al Betis lo scorso anno, facendo emergere le sue qualità. Al momento non è certo della permanenza in Catalogna, ma secondo quanto riportato da Goal.com, l’intenzione è quella di provare a convincere il tecnico a rimanere e giocarsi quindi le proprie carte.

A parlare infatti è stato lo stesso entourage del giocatore. Anche in virtù dei prossimi impegni ravvicinati, il terzino “ha intenzione di sfruttare al massimo le opportunità che gli verranno concesse ed è concentrato sul finale di stagione”. Il Barcellona non disdegnerebbe una sua cessione, soprattutto nel caso in cui rientrasse nella trattativa per Lautaro. La valutazione che ne fanno i blaugrana è ritenuta eccessiva, sia dall’Inter che dal sito Transfermarkt che lo valuta la metà della cifra richiesta dai catalani: 20 milioni. Anche per questo motivo, al momento, Firpo è sicuro di potersi giocare le proprie possibilità.

