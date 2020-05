Junior Firpo tra le priorità: l’Inter studia il piano Lautaro e dice no a Semedo

Junior Firpo in cima alle idee, poi il nome di Semedo. Profili in blaugrana che attendono di indossare i colori interisti nell’affare Lautaro Martinez, destinato ormai nel vivo. In base agli ultimi aggiornamenti, diffusi da Gianluca Di Marzio e rilanciati anche in Spagna da Mundo Deportivo, i nerazzurri avrebbero scelto di puntare sull’esterno ex Betis e non su Semedo come eventuale contropartita per l’affare Lautaro Martinez.

Il desiderio di Junior Firpo, come raccontato già in una recente intervista, sarebbe quello di confermarsi in blaugrana anche per la prossima stagione. La sete di colpaccio per il Barcellona, innamorato di Lautaro, spingerà i catalani a sacrificare alcuni dei suoi pezzi pregiati che vantano un numero maggiore di pretendenti. 17 le gare giocate quest’anno da Junior Firpo in tutte le competizioni, collezionando anche un gol ed un assist. Un esterno dal rendimento assicurato soprattutto in ottica futura che sembrerebbe aver convinto l’Inter: no a Semedo, i nerazzurri puntano tutto sul classe ’96 ex Betis.

