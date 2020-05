Dall’Inghilterra – Continuano i contatti tra Klopp e Werner: nerazzurri più lontani?

Se la propensione al gol di Timo Werner non è mai stata messa in discussione, il suo futuro dopo il Lipsia pare circondato sempre più da svariate incertezze. L’esperto di calcio tedesco Raphel Honigstein, però, ai microfoni dell’emittente britannica BT Sport, avvicina il centravanti del Lipsia al Liverpool di Jurgen Klopp.

Secondo quanto affermato da Honigstein, infatti, l’allenatore dei Reds non ha intenzione di lasciarsi sfuggire il suo connazionale: “Nelle ultime settimane, Klopp ha avuto svariati meeting virtuali con Werner. Per ora il Liverpool sembra essere la compagine più vicina a lui“. Brutte notizie per l’Inter: difficilmente, infatti, Conte accenderà il pc per videochiamare Timo Werner. Mai dire mai, ma il sogno tedesco rischia di sfumare.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!