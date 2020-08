Mercato – Kolarov sempre più vicino all’Inter: i dettagli sulla trattativa

La trama di mercato, più o meno, sta andando avanti così: Aleksander Kolarov, a Milano, non viene certo in villeggiatura (il terzino ha già giocato ad alti livelli tra Lazio, Manchester City e Roma), ma la carta d’identità dice 35 anni da compiere in novembre e la realtà dice che l’Inter cerca sì esperienza, ma cerca anche sicurezze. E propone a Kolarov un contratto annuale, con opzione per un’altra stagione: questo a fronte della richiesta, da parte del calciatore, di un contratto di due anni. Lo riporta TuttoMercatoWeb.com, puntualizzando che, in realtà, la sostanza comunque non cambia: la trattativa è a buon punto (lo era già ieri sera), e dovrebbe concludersi con una fumata bianca.

Che il terzino serbo e l’Inter siano sulla buona strada per giungere a un accordo, infatti, è chiaro già da diverse ore, e l’intesa sul contratto – strucca strucca – c’è già: al massimo, l’Inter potrebbe limare la sua opzione sul secondo anno di contratto, limitandola al raggiungimento di bonus facili, anche per garantirsi un rapporto di lavoro che duri certamente più di un anno e in modo da non dover svendere il proprio calciatore a costo zero assoluto, perlomeno nelle intenzioni. Con la Roma, invece, si può chiudere per un milione e mezzo o al massimo due, e non è detto che nei discorsi non possa rientrare un giovane: Kolarov da Friedkin a Suning, un trasferimento che è anche un confronto tra imperi economici.

