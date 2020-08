Mercato – Kolarov, oggi primo e ultimo allenamento dell’anno con la Roma? Domani con la Nazionale, poi firmerà con l’Inter

Si apre il sipario sulla preparazione della Roma, ma intanto sono pronti a scorrere i titoli di coda dell’avventura di Aleksander Kolarov con il club giallorosso, con il calciatore serbo che proprio in queste ore svolgerà le sue ultime attività da calciatore romanista: sì, perché – come spiega gazzetta.it – nel tardo pomeriggio di oggi, dopo aver completato il giro di tamponi, tutti negativi dopo i casi di positività già incontrati nei giorni scorsi, i giallorossi si raduneranno per dei test fisici in palestra prima di cominciare – alle 19.00 – una blanda seduta d’allenamento. La prima della stagione, e forse l’ultima per Kolarov.

Il serbo, infatti, già dalla giornata di domani si aggregherà alla Nazionale del suo Paese, salvo poi rimettere piede a Trigoria – al limite, e non è neppure detto – solamente per svuotare il proprio armadietto: dopo gli impegni con la Serbia, infatti, Kolarov dovrebbe firmare il proprio contratto con l’Inter. Un annuale con opzione per il secondo, probabilmente. I dettagli sono in corso di definizione in queste ore. Ma il futuro dovrebbe essere ormai deciso.

