Sky – L’inserimento della Juventus non cambia i piani: il futuro di Kumbulla è nelle mani dei nerazzurri

La notizia ha dell’incredibile: dopo settimane di corteggiamento da parte dell’Inter, secondo quanto riportato da La Stampa, Marash Kumbulla sarebbe ad un passo dalla Juventus. Tramite il suo profilo Twitter, però, l’esperto di calciomercato e giornalista di Sky Sport Fabrizio Romano ha le idee chiare: il futuro del difensore albanese è nelle mani dell’Inter.

Romano è più che chiaro sul futuro del difensore dell’Hellas Verona: “L’Inter ha un vantaggio importante per Marash Kumbulla come raccontato da gennaio: è in pole e ha tutta l’intenzione di prenderlo, si tratta col Verona sulle cifre. La Juve si è inserita in corsa ma tutto dipende dai nerazzurri“. Tutto, dunque, dipende dalla decisione della dirigenza nerazzurra.

