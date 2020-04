La Juventus non perde di vista Icardi: nell’affare anche il sacrificio di Cuadrado

La Juventus continua a monitorare con interesse la pista che porta a Mauro Icardi. L’argentino resta ad un passo dal Paris Saint-Germain che potrà pagare la clausola fissata dall’Inter per il riscatto ed acquistare così il giocatore a titolo definitivo per 70 milioni di euro. Questo il prezzo fissato dai nerazzurri sul mercato: in caso di mancato matrimonio con i francesi, Calciomercato.com avvicina l’attaccante di nuovo ad una pista italiana, quella che porta alla Juventus.

Fabio Paratici e Wanda Nara sono sempre in contatto in vista di una possibile stretta di mano per l’argentino, ancora di proprietà dell’Inter. I nerazzurri hanno fissato il costo del giocatore e non sembrano disposti a trattare. 70 milioni cash oppure eventuali contropartite gradite ad Antonio Conte. Tra queste, Calciomercato.com accenna il nome di Juan Cuadrado, spesso lodato dal tecnico interista per la sua duttilità. Il colombiano andrebbe a risolvere gran parte dei problemi della Beneamata in fascia anche se una sua eventuale cessione ad un club rivale farebbe storcere e non poco il naso ai tifosi della Juventus. In sintesi, i bianconeri continuano a monitorare la pista che porta a Mauro Icardi e, in caso di assalto, potrebbero scegliere di sacrificare proprio Cuadrado.

