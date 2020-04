La Nacion – Barcellona, quanti rischi per Lautaro: il bilancio dei blaugrana può evitare l’assalto

Tra il calcio giocato ed il mercato, il Barcellona prova a fare i conti con il suo futuro. Tra gli obiettivi già nel mirino dei blaugrana c’è Lautaro Martinez: l’attaccante argentino dell’Inter è in cima alla lista dei desideri dei catalani, pronti a concentrare gli assalti estivi tra il suo profilo e quello di Neymar del Paris Saint-Germain. Nelle ultime ore però dalla Spagna sono sorti diversi dubbi in merito alla possibilità economica del club allenato da Setién.

La segreteria tecnica però, come raccontato da La Nacion, ha fatto sapere che “oggi è impossibile sapere ciò che succederà sul mercato, non sappiamo né quando torneremo a giocare né su quanti soldi potremo contare”. A questo proposito ed in tema di calciomercato, il quotidiano ha sottolineato una particolarità relativa ai blaugrana. al momento nel mondo catalano calcolano una perdita di 140 milioni di euro dovuta allo stop legato al Coronavirus anche se molto dipenderà da quanto si tornerà in campo. In particolare però il Barcellona, insieme a Real Madrid, Athletic Bilbao ed Osasuna, è una società senza scopo di lucro e, nel caso in cui il consiglio direttivo dovesse presentare due bilanci consecutivi in perdita, sarà costretto a presentare le dimissioni. Occhio dunque al tema economico in casa blaugrana: i catalani inseguono Lautaro e Neymar ma sono tanti i rischi in termini di bilancio.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!