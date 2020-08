La Nazione – Inter, la Fiorentina pensa al ritorno di Borja Valero: i dettagli

L’Inter è impegnata nel finale di stagione, dove vuole a tutti i costi continuare il cammino in Europa League e battere lunedì il Bayer Leverkusen. A far discutere, però, sono sempre le situazioni legate al mercato e quello dei nerazzurri è entrato nel vivo da diverso tempo. In particolare, oltre al grande punto interrogativo legato a Lautaro Martinez, ci saranno da risolvere alcune questioni legate ai movimenti in uscita.

Secondo quanto riportato da La Nazione, la Fiorentina starebbe pensando al ritorno di Borja Valero. Lo spagnolo è in scadenza di contratto con l’Inter e il suo futuro resta ancora in bilico. Antonio Conte lo ha elogiato pubblicamente, palesando la grande utilità del centrocampista nel finale di stagione dei nerazzurri ogni volta che è stato chiamato in causa. I viola, che cercano due rinforzi a centrocampo in attesa di capire il futuro di Ghezzal e Benassi, avrebbe puntato al 35enne come prossimo acquisto per la prossima stagione.

