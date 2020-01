La Repubblica – Inter su Pogba da oltre un mese: il francese vuole l’addio

E’ una sfida sul mercato ma anche e soprattutto in campo: Inter-Juventus non finisce mai. Se oggi riprenderà il botta e risposta con nerazzurri e bianconeri impegnati contro Napoli e Cagliari, il match dietro le scrivanie non è mai andato in pausa.

Prima in estate con le situazioni di Lukaku, Dybala ed Icardi. Ora con Kulusevski ed il nome a sorpresa Paul Pogba. La notizia è rimbalzata in Inghilterra nei giorni scorsi ma – come riporta La Repubblica – anche in Italia iniziano ad arrivare le prime conferme. L’Inter è sul giocatore da più di un mese, la Juventus da un anno. La cosa certa è che Pogba vuole dire addio al Manchester United: la trattativa è decisamente complessa, ma i nerazzurri si faranno trovare pronti.

