La Stampa – Affondo Juventus per Chiesa: affare da 60 milioni, ma la Fiorentina spera nell’Inter

Affondo su Federico Chiesa da parte della Juventus. A raccontare le mosse di mercato dei bianconeri ci ha pensato l’edizione odierna de La Stampa che, nel dettaglio, racconta cifre e strette di mano tra la Fiorentina e la Vecchia Signora.

Stipendio da 5 milioni netti a salire ed un affare da 60 milioni di euro con la Fiorentina per la Juventus. Fondamentale il nuovo accordo ottenuto tra Fabio Paratici ed il padre del giocatore, Enrico, suo agente. Il presidente Commisso la scorsa estate ha fatto di tutto per trattenere il gioiello della Viola a Firenze ma, come sottolineato dallo stesso patron solo pochi giorni fa, nel caso in cui il giocatore volesse lasciare la Toscana, alle cifre giuste si potrà parlare di addio. La Juventus a questo punto corre forte per assicurarsi il talento di Chiesa, il tutto mentre la Fiorentina spera in un rilancio dell’Inter o del Manchester United. Il motivo? Evitare di girare il proprio talento ai bianconeri, eterni rivali dei viola. La Vecchia Signora però fa sul serio per il gioiello azzurro, presente e futuro anche della Nazionale.



