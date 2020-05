L’agente di Acuña ammette: “Per noi l’Italia e la Serie A sono una priorità”. Inter pronta ad inserirsi

Sono tempi duri per il calcio e soprattutto per il calciomercato. La disponibilità economica nella prossima sessione estiva sarà sicuramente minore per molte squadre, scenario che darà il via ad un mercato accurato e d’occasione. E quale migliore occasione di giocatori che danno priorità alla Serie A rispetto ad altri campionati? Tra questi spunta il nome di Marcos Acuña, terzino sinistro in forza allo Sporting, nel campionato portoghese. L’argentino potrebbe essere un buon rinforzo sulla fascia sinistra, bisognosa di nuove leve in casa Inter. Sarà difficile fare affidamento su Asamoah, preso di mira dagli infortuni, o su Biraghi, apparso in difficoltà in questa stagione. Così, il classe ’91 dello Sporting potrebbe essere una buona alternativa per Antonio Conte.

Intervistato dai microfoni di Romanews.eu, il procuratore del ragazzo ha dichiarato che “ci sono molte squadre interessate ad Acuña con cui sto parlando in questo momento”. Tra queste, ci sono la Roma ma anche l’Inter in Italia, anche se è lo stesso agente a non volersi sbilanciare, non facendo quindi i nomi delle società interessate. “Per noi l’Italia e la Serie A sono una priorità”, ammette però il procuratore. L’Inter c’è, pronta ad afferrare quest’occasione nel caso si presentasse.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!