L’agente di Coutinho: “Futuro? Gli piacerebbe tornare in Premier League”

L’avventura di Philippe Coutinho al Barcellona è agli sgoccioli. L’ex fantasista dell’Inter è ora in prestito al Bayern Monaco e difficilmente farà ritorno in Spagna, dove le porte sono ormai chiuse. Il brasiliano sarebbe stato infatti anche proposto ai nerazzurri nell’operazione Lautaro, offerta già rispedita al mittente da Marotta.

Quale sarà dunque il futuro di Coutinho? Ai microfoni di Sky Sport l’agente del calciatore Kia Joorabchian ha provato a fare il punto: “Non nascondo che sono un tifoso dell’Arsenal, ma non ho alcuna preferenza sulle destinazioni dei miei assistiti. Per Coutinho non sappiamo ancora come si evolverà, tutto è possibile ma si è trovato bene in Premier League e gli piacerebbe tornare a giocare lì”.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!