L’agente di Urzi confessa: “A Zanetti piace il suo atteggiamento, è in contatto con il presidente”

Il nome di Agustin Urzi è stato tempo fa accostato all’Inter. L’attaccante del Banfield non è però ancora un obiettivo concreto per i nerazzurri, almeno dalle informazioni che abbiamo raccolto nelle scorse settimane.

Nella giornata di ieri però il procuratore di Urzi Maximiliano Gallo ha parlato ai microfoni di Europacalcio.it ribadendo l’interesse dei nerazzurri ed in particolare del vice presidente interista Javier Zanetti, bandiera del calcio argentino e di casa dalle parti di Banfield: “Non ci sono stati contatti ufficiali, ma so che ad Javier Zanetti piace l’atteggiamento di Urzi in campo. Al momento ha avuto solo contatti diretti con il presidente del club Barbuto”.



