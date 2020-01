Lampard apre alla cessione di Giroud: “Se va bene a tutti possiamo lasciarlo andar via”

Un grande segnale di apertura che fa notevolmente alzare le percentuali di vedere Olivier Giroud in maglia Inter a partire dal mese di gennaio. L’attaccante del Chelsea – ormai fuori dal progetto dei Blues – ha trovato nella giornata di ieri un’intesa con il club nerazzurro che lo sta seguendo da tempo. Il blitz a Milano dei suoi agenti è stato decisivo, ed ora anche il tecnico inglese Lampard sembra essersi arreso ad una sua partenza.

L’ex capitano del Chelsea – come riportato da La Gazzetta dello Sport – ha parlato ai giornalisti del futuro dell’attaccante francese, aprendo ad una sua cessione: “Se la situazione va bene per tutti, in primis e soprattutto per il club visto che è sotto contratto, allora valuteremo la possibilità di lasciarlo andare. Suppongo che il suo agente abbia parlato con la società, ma finché non decidiamo che una separazione sia la cosa giusta da fare, non c’è niente di definitivo. Prima un sostituto? Non necessariamente”.

