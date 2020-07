Dall’Inghilterra – Lampard vuole solo Chilwell: senza il suo arrivo, Emerson Palmieri verso la permanenza al Chelsea?

Uno degli obiettivi principali del mercato nerazzurro è indubbiamente quello di rafforzare la fascia sinistra. Se a destra, infatti, è arrivato il colpo Achraf Hakimi, i laterali mancini nella rosa a disposizione di Antonio Conte non danno le garanzie necessarie per una stagione ad alto livello; per questo motivo, gli occhi sono puntati su Emerson Palmieri, probabile partente in casa Chelsea.

Frank Lampard, infatti, secondo quanto riportato da Goal UK, vorrebbe solo Ben Chilwell del Leicester City per quella posizione. Nel caso in cui il britannico non dovesse arrivare, però, si aprono le porte ad una permanenza dell’italo-brasiliano ex Roma; il destino del papabile nuovo esterno mancino in casa Inter, dunque, è legato alle mosse di mercato dei Blues.

