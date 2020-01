Lampard scarica Giroud: “Può partire ma solo se arriva un altro attaccante”

Potrebbe essere Olivier Giroud il primo acquisto della finestra invernale dell’Inter: l’attaccante francese potrà ricoprire il ruolo di vice Lukaku che – fin qui – è stato utilizzato praticamente in tutte le partite da Antonio Conte.

Il Chelsea di Frank Lampard è pronto a lasciarlo andare, così come dichiarato dallo stesso allenatore inglese. Queste le sue parole riportate da l’Equipe: “Partenza? Non è cambiato nulla per ora, se ci sono le condizioni favorevoli per tutti possiamo considerare il suo addio. Questo, però, solo se arriverà un altro attaccante”.

