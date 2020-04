L’Arena – Fiorentina, Spalletti il preferito di Commisso: l’ex Inter in pole per il post Iachini

Luciano Spalletti in corsa per la panchina della Fiorentina. Secondo quanto riportato infatti da L’Arena, l’ex allenatore interista sarebbe finito nel mirino della Viola come possibile successore di Beppe Iachini sulla panchina del club di Commisso. Per il presidente, l’ex inter resta l’obiettivo numero uno per guidare i gigliati il prossimo anno in Serie A, con diversi nomi in corsa al tecnico ancora sotto contratto con l’Inter.

Roberto D’Aversa del Parma, Eusebio Di Francesco e Ivan Juric del Verona: questi i profili analizzati dalla Fiorentina per il ruolo di possibile successore di Beppe Iachini insieme a quello di Luciano Spalletti. L’ex tecnico dell’Inter rappresenta un profilo gradito ai tifosi della Viola che vedrebbero di buon occhio un suo arrivo al Franchi anche se, al momento, è ancora presto per provare a tracciare l’identikit del nuovo allenatore della Fiorentina. Fatale l’emergenza Coronavirus che ha bloccato il calcio italiano e paralizzato le riflessioni in merito alla nuova guida della Fiorentina: Spalletti in pole per Commisso, ma la concorrenza è folta.

