L’Arena – Il Chelsea ci prova per Kumbulla, l’Inter ha due carte da giocare

La grande stagione dell’Hellas Verona ha fatto sì che tutti i gioielli più pregiati fossero oggetto del desiderio di mezza Europa. In particolar modo è il reparto difensivo quello che più fa gola ai club europei anche grazie alla giovane età degli interpreti. Il nome di Marash Kumbulla risuona da tempo dalle parti di Appiano Gentile e l’Inter è pronta all’assalto finale nel mercato invernale dopo aver incassato il “sì” del giocatore.

Come riporta L’Arena però anche il Chelsea – dopo il Manchester United – sta provando ad inserirsi per portare il giovane difensore a Londra. In particolare i Blues avrebbero pronti sul piatto 25 milioni per il suo cartellino e la carta Jorginho, che ha “chiamato” Kumbulla. L’Inter resta comunque in vantaggio potendo rilanciare con due giocatori: Salcedo e Dimarco. Difficile rivederlo in campo con la maglia dell’Hellas – continua il quotidiano veronese – più facile vederlo direttamente in nerazzurro.



